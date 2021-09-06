Кызыл, 6 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года подтверждено 10 490 случаев заражения.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Из 60 заболевших мужчин — 22, женщин — 38. По возрасту: детей до 17 лет — 14, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 16, старше 65 лет — 4», — отметили в ведомстве.

Госпитализировано за сутки 22 человека. Таким образом, по состоянию на 6 сентября в стационарах Кызыла лечатся 340 больных с COVID-19. Состояние 66 из них оценивается, как тяжёлое. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 305 носителей. Занятость коечного фонда составила 56,7% из 600 коек.