Астрахань, 6 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Пропавший катер с семью пассажирами, поиски которого велись уже около суток, был обнаружен спасателями в Каспийском море. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

AnastassiyaL Каспийское море

Катер «Корвет-750А» был обнаружен в районе западной оконечности острова Тюлений (территория Республики Дагестан). Все семь пассажиров находились на борту катера.

Уточняется, что люди не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, катер, направлявшийся из Волгограда в Махачкалу, перестал выходить на связь 3 сентября, после выхода из порта Астраханской области в Каспийском море.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судне, севшем на мель в северной части Каспийского моря в Астраханской области.