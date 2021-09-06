Чебоксары, 6 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Чувашии планируют увеличить размер государственных стипендий для деятелей культуры и грантовый фонд главы на творческие проекты профессиональных коллективов. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев на открытии нового творческого сезона в Русском драматическом театре, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru На открытии творческого сезона в Русском драматическом театре в Чебоксарах

На сцене театра руководитель республики заявил об увеличении финансовой поддержки в сфере культуры. По его словам, размер государственных пособий и стипендий для деятелей культуры и науки возрастёт с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Ещё одно нововведение коснётся грантов главы Чувашии для реализации творческих проектов профессиональных коллективов в области театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного дела и народного творчества. В настоящее время грантовый фонд составляет 8,4 млн рублей, его планируется увеличить до 18 млн рублей. Вместо трёх проектов поддержку получат шесть, в том числе на реализацию двух лучших проектов направят по 5 млн рублей, остальные получат по 3 и 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые конкурс грантов главы Чувашии для профессиональных творческих коллективов прошёл в 2006 году, тогда на реализацию проектов выделялось по 1 млн рублей. Первые грантовые средства были потрачены на постановку национального балета «Свет вечерней зари», который довольно быстро сошёл со сцены, и первого чувашского мюзикла «Нарспи», который собирал аншлаги. После этого размер гранта удвоился и составил 2 млн рублей. Затем его увеличили до 2,8 млн рублей.