Томск, 6 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. По состоянию на 6 сентября в Томской области прививки от коронавируса сделали 282 687 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Завершили иммунизацию 257 084 жителя Томской области, уточнили в оперштабе.

Напомним, по состоянию на 5 августа в регионе было выявлено 41 339 носителей коронавируса, выздоровели 35 089 человек.