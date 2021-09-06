Москва, 6 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» получила многомиллионный иск от одного из подрядчиков Центральной кольцевой автомобильной дороги, скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург и ряда других крупных дорожных проектов — ООО «Стройгазсервис». Арбитраж Москвы 1 октября 2021 года начнёт рассматривать претензии на сумму более 0,59 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Svetlov Artem ЦКАД

Заявление от ООО поступило в суд 31 августа 2021 года. Дело слушает судья Новиков. Сумма требований составляет 590 376 581,49 рубля и фигурирует как задолженность, но детали пока неизвестны. Третьим лицом в споре участвует Сбербанк.

Этот иск далеко не единственная претензия от подрядчика. 1 сентября общество подало ещё четыре заявления на разные суммы. Так, на 15 ноября назначено заседание по иску «о взыскании 147 552 479 рублей». Помимо этого, к производству пока не принято дело о взыскании 41 577 110,28 рубля.

Напомним, ЦКАД представляет собой государственно-частный проект. Трасса имеет протяжённость 336 км, из которых 260 км являются платной частью. «Автодор» получил ЦКАД в доверительное управление.