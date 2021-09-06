Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Бурятии наблюдается спад уровня воды на всем протяжении русла реки Селенги и её притоках. Тем не менее, в регионе остаются подтопленными 70 домов и 939 участков в десяти населённых пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Администрация города Улан-Удэ Паводок в Улан-Удэ

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В ликвидации последствий наводнения работают почти 200 человек, задействовано 74 единицы техники. К работам привлечены местные жители и добровольцы.

В двух пунктах временного размещения людей в Улан-Удэ и Иволгинском районе размещены 27 человек. В настоящее время мобильные группы проводят обход жильцов домов и участков в зоне подтопления.

«Указанным гражданам продолжается доставка продовольствия и предметов первой необходимости. Началась откачка воды из подполий жилых домов, а также расчистка ила и мусора на придомовых территориях, освободившихся от воды», — отметили в управлении.