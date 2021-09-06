Иволгинский район, Бурятия, 6 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Бурятии 3−4 сентября произошло сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Kavtoday.ru Знак

В пятницу, 3 сентября около 17 часов 52-летний мужчина, ранее лишённый водительских прав, сел за руль КамАЗа в состоянии алкогольного опьянения. В 240 км от села Таксимо перед мостом через реку Каралон он не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал с дороги и опрокинулся. Водитель скончался на месте.

На следующий день ночью в Иволгинском районе 43-летний водитель Toyota Premio съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП 36-летний пассажир скончался от полученных травм.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в том же районе к вечеру субботы.

«47-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» в 2 км. от с. Ошурково совершил наезд на пешехода 1984 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход получил смертельную травму», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, участники всех ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе погибший пешеход.