Берлин, 6 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Посол Германии в Китае Ян Хекер (Jan Hecker) скончался через несколько дней после своего назначения на должность. Сообщение о трагическом событии разместила 6 сентября пресс-служба МИД ФРГ.

Василий Иванов ИА REGNUM Герб Федеративной Республики Германия на стене посольства

«Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной кончине посла Германии в Китае, профессора Яна Хеккера. В настоящее время наши мысли с его семьёй и близкими», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Германии.

Ян Хекер скончался в возрасте 54-х лет в Пекине. Кресло посла Германии в Китае он занял только в августе, до этого с 2017 года Хекер возглавлял отдел внешней политики, политики безопасности и политики стимулирования социально-экономического развития. Его считали доверенным лицом канцлера Германии Ангелы Меркель.

МИД ФРГ не уточнил причины и обстоятельства смерти дипломата. Отмечается, что у Хекера осталось трое детей.

Временно исполняющим обязанности главы дипмиссии после смерти Хекера будет исполнять посланник Франк Рюккерт (Frank Rückert).