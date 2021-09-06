Матвеевский район, Оренбургская область, 6 сентября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Матвеевском районе Оренбургской области полиция задержала 50-лентнего местного жителя по подозрению в нападении на престарелую мать, сообщили корреспонденту ре в пресс-службе УМВД по региону.

Pixabay.com Избиение

По данным ведомства, сын жестоко избил 82-летнюю мать ради 10 тыс. рублей. Мужчина требовал отдать деньги.

Пенсионерка обратилась к правоохранителям с заявлением, что ее ограбили. По словам женщины, на нее напали. Налетчик бил ногами, деревянной тростью и душил.

Подозрение пало на сына пострадавшей оренбурженки. Злоумышленник задержан, отметили в полиции.