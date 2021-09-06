После жалобы новочебоксарских погорельцев выделены средства на ремонт дома
Чебоксары, 6 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Погорельцы из Новочебоксарска, которые в августе пожаловались президенту России Владимиру Путину, получат компенсацию не только из муниципального, но и республиканского бюджетов. Также выделены региональные средства на ремонт многоквартирного дома. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно распоряжению, из резервного фонда Кабинета министров республики выделяется 12 660,4 тыс. рублей.
«Для перечисления администрации г. Новочебоксарска на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 14», — говорится, в частности, в сообщении.
Напомним, что в августе разгорелся скандал в связи с коллективным обращением президенту Владимиру Путину жильцов данного дома. Они пожаловались, что не все получили обещанные 10 тыс. рублей компенсации из муниципального бюджета, а ремонтные работы, несмотря на обещания, так и не начались.
После коллективного обращения новочебоксарские власти рапортовали, что жильцы получили по 10 тыс. рублей из муниципального бюджета. Кроме того, в сентябре из резервного фонда Чувашии выделено местной казне 1,7 млн рублей, что позволит перечислить погорельцам ещё по 10 тыс. рублей.
В администрации Новочебоксарска заявляют, что выдано техническое заключение и составлена сметная документация по итогам обследования дома, идёт демонтаж. Для ремонта дома будет определён подрядчик.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 14 июля 2021 года в многоквартирном доме № 14 по улице Советская, спасатели эвакуировали более 200 человек. Огнём повреждена кровля. В городе ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».