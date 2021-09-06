Чебоксары, 6 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Погорельцы из Новочебоксарска, которые в августе пожаловались президенту России Владимиру Путину, получат компенсацию не только из муниципального, но и республиканского бюджетов. Также выделены региональные средства на ремонт многоквартирного дома. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

21.mchs.gov.ru Пожар в Новочебоксарске

Согласно распоряжению, из резервного фонда Кабинета министров республики выделяется 12 660,4 тыс. рублей.

«Для перечисления администрации г. Новочебоксарска на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 14», — говорится, в частности, в сообщении.

Напомним, что в августе разгорелся скандал в связи с коллективным обращением президенту Владимиру Путину жильцов данного дома. Они пожаловались, что не все получили обещанные 10 тыс. рублей компенсации из муниципального бюджета, а ремонтные работы, несмотря на обещания, так и не начались.

После коллективного обращения новочебоксарские власти рапортовали, что жильцы получили по 10 тыс. рублей из муниципального бюджета. Кроме того, в сентябре из резервного фонда Чувашии выделено местной казне 1,7 млн рублей, что позволит перечислить погорельцам ещё по 10 тыс. рублей.

В администрации Новочебоксарска заявляют, что выдано техническое заключение и составлена сметная документация по итогам обследования дома, идёт демонтаж. Для ремонта дома будет определён подрядчик.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 14 июля 2021 года в многоквартирном доме № 14 по улице Советская, спасатели эвакуировали более 200 человек. Огнём повреждена кровля. В городе ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».