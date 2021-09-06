Гавана, 6 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил кубинскую делегацию с достижениями в рамках Паралимпиады. Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Paralymp.ru Параолимпийские игры

«Мы вместе прожили каждое соревнование и очень гордимся выступлением каждого», — написал Канель.

Он назвал кубинских паралимпийцев «прекрасным примером целеустремленности, отваги и оптимизма» и заявил, что их ждут на родине.

Куба заняла в общемедальном зачёте на Паралимпиаде в Японии 35 место с четырьмя золотыми медалями, одной серебряной и одной бронзовой.