Горно-Алтайск, 6 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили два новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. В июле скончались 76-летний житель Горно-Алтайска и жительница Кош-Агачского района 68 лет, сообщили корреспонденту в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 360. 313 человек скончались непосредственно от COVID-19, 47 умерли по иным причинам.