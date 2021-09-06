Новосибирск, 6 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области пройдёт прямая телефонная линия по вопросам организации проведения вакцинации от коронавируса и гриппа. Она запланирована на 8 сентября в общественной приёмной губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«На вопросы граждан ответят специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области», — уточнили в областной администрации.

Звонки будут приниматься 8 сентября с 10:00 до 12:00 по бесплатному телефону 8−800−700−84−73.