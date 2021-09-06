В Якутии станет больше сёл, обеспеченных высокоскоростным интернетом
Якутск, 6 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В сёла Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского района Якутии будет проведён высокоскоростной интернет. Такой договор республика заключила с ПАО «Ростелеком» на VI Восточном экономическом форуме, пишет ЯСИА.
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По его словам, проект по прокладке в Якутии оптоволоконной линии будет запущен в 2021 году. Возможно, высокоскоростной интернет также проведут в посёлки Батагай и Жиганск. Уже подключены к качественному интернету 75 населённых пунктов и 2300 социально значимых объектов республики.
Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2−4 сентября. Якутия заключила на полях ВЭФ более 40 соглашений.