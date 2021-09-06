Пекин, 6 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек погибли в результате падения лёгкого грузовика с обрыва на востоке Китая. Об этом 6 сентября сообщает газета China Daily.

Kaatjem Авария

Смертельная авария произошла в провинции Аньхой в уезде Тайху во второй половине дня 5 сентября. В момент ДТП в грузовике находились 14 человек, включая водителя. По данным полиции, 11 человек скончались на месте ДТП, ещё один умер в больнице.

Двое пострадавших находятся под наблюдением медиков, отмечается, что состояние раненых стабилизировалось.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование причин и обстоятельств аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на северо-востоке Китая с участием трактора и полуприцепа. Жертвами аварии стали 15 человек.