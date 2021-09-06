Хабаровск, 6 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Задача школьных учителей по истории состоит в том, чтобы формировать представление о войнах так, чтобы трактовки в рамках этих войн были «невозможны и недопустимы». Об этом на пленарном заседании международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Бугаев

«Наша задача как педагогов, задача всего педагогического сообщества таким образом формировать представление о Великой Отечественной войне и Второй мировой в целом, чтобы такие трактовки были невозможны и недопустимы», — сказал Бугаев.

К подобным ключевым событиям он отнёс в том числе и Хабаровский процесс.