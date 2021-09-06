Хабаровск, , 06:50 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который открылся в Хабаровске 6 сентября, отметив, что это событие имеет особое научное и практическое звучание и важно для сохранения исторической памяти.

Путин Владимир Владимирович

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Приветственный адрес от главы государства участникам форума зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

«Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для сохранения исторической памяти, для того, чтобы эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути к запрещению оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года», — процитировал Владимира Путина Сергей Новиков.

По мнению президента, в Хабаровске вынесен правовой, моральный и нравственный приговор военным преступникам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 6−7 сентября проводится международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

Хабаровский процесс 1949 года — суд над 12 военными японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия.