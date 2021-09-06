Якутск, 6 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Между Художественным музеем Якутии и Национальным музеем Бурятии подписано соглашение о взаимодействии в области культуры и искусств. Соответствующий договор был подписан на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства Якутии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

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Цель договорённости — популяризировать изобразительное, монументальное и декоративно-прикладное искусство. В рамках сотрудничества музеи намерены проводить выставки, научные конференции, индивидуальные стажировки и другие мероприятия.

Как ожидается, подписание соглашения будет способствовать развитию межрегиональных отношений, создаст условия для диалога народов и укрепления культурного потенциала страны. Подписи под документом поставили генеральный директор Национального художественного музея Якутии Влада Тимофеева и руководитель Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2−4 сентября.