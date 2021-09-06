Чебоксары, 6 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор водителю грузовой машины, который задел пешехода перевозимыми досками. Полученные травмы оказались смертельными, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Доски

ЧП произошло 7 декабря 2020 года на дороге Калинино — Батырево — Яльчики при заезде на мост через реку Большой Цивиль. По данным правоохранителей, водитель КамАЗа допустил смещение груза и задел свисающими досками 65-летнего пешехода, который от полученных ранений скончался.

В полиции отмечают, что грузовик скрылся с места происшествия. По словам водителя, которого приводят правоохранители, он не заметил, что задел пешехода.

Суд первой инстанции признал водителя тягача виновным в происшествии, назначив два года колонии-поселения. Кроме того, с него взыскано 2 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 3 сентября в Козловском районе Чувашии с моста, расположенном на федеральной трассе, рухнула грузовая машина, водитель погиб.

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