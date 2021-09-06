Москва, 6 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Поэтапная маркировка велосипедов стартует в 2022 году в России. Об этом 6 сентября рассказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью РИА Новости.

Велосипед

Распоряжение об обязательной маркировке велосипедов, в том числе трёхколёсных и с в установленным вспомогательным двигателем, а также велосипедных рам, было принято правительством РФ в 2020 году. Маркировка должна была начаться 1 сентября 2021 года, но была отложена, так как правила её ещё не утверждены.

Проект правил, согласно которым граждане могли бы самостоятельно регистрироваться в информационной системе мониторинга, Минпромторг представил в феврале текущего года. С февраля 2022 года маркировка велотоваров должна была стать обязательной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 сентября в России вступили в силу требования о маркировке молочной продукции длительного хранения.