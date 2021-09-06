Москва, 6 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Наиболее частой причиной закрытия въезда для иностранных граждан является совершение административных правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

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«В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными причинами установления запрета на въезд в Российскую Федерацию по материалам МВД России и его территориальных органов являлось неоднократное совершение иностранными гражданами административных правонарушений на территории Российской Федерации», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Среди наиболее частых причин отказа во въезде в Россию — нарушение иностранными гражданами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней, отметили в ведомстве.

В министерстве также напомнили о существовании 22 оснований для временного запрета на въезд в Россию иностранцам.