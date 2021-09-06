Тикси, Якутия, 6 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Японская компания «Мицуи», установившая в посёлке Тикси ветряную электростанцию, намерена строить аналогичные объекты на всей территории арктической зоны в Якутии. О заинтересованности японцев в расширении этого проекта рассказал министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин, пишет ТАСС.

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Причиной такого намерения японской компании стал успешный опыт запуска ветродизельной электростанции в Тикси.

«Японская сторона выразила заинтересованность распространить этот проект дальше на Арктическую зону нашей республики. Тот опыт работы ветродизельного комплекса в поселке Тикси показал, что это хороший проект, что это выгодный проект. Японские технологии на самом деле — они, конечно, дорогие, но долгоиграющие и очень качественные, — подходят для наших суровых условий», — сказал Гаврил Кириллин, отметив, что переговоры на эту тему будут продолжены.

В планах руководства республики разработать дорожную карту, на которую будут нанесены населённые пункты, где есть проблемы с нехваткой энергии и, соответственно, потребность в ветроустановках.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Улахан-Кюёль (Табалах) в Якутии запустили электростанцию, которая работает на дизельном топливе и солнечной энергии. Старт в работе электростанции был дан на полях VI Восточного экономического форума 2 сентября во Владивостоке.