Владивосток, 6 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Ключевой поток туристов в Россию идёт из стран Персидского залива, Германии и Франции. Об этом в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума заявил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

«Сейчас в Россию едут в основном из стран Персидского залива, Германии, Франции. Но поток небольшой, он в 30 раз меньше, чем в 2019 году», — сказал Игнатьев.

Он напомнил о заявлении Ростуризма, согласно которому есть шансы восстановления уровня въездного турпотока до цифр доковидного периода. Игнатьев назвал эту возможность реальной по причине отложенного спроса, однако призвал «не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства».

Также глава РСТ рассказал, что до пандемии коронавируса Дальний Восток посещали около 7,5 млн туристов, в том числе один миллион иностранцев: «Эти цифры сопоставимы с потоком россиян в Турцию, так что перспективы очень большие».