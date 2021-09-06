Ульяновск, 6 сентября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, 5 августа официально подтверждено 275 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее трое суток подряд выявлялось по 273 носителя инфекции.

Всего в пандемию в Ульяновской области провели 1 149 391 лабораторное исследование. В настоящее время под наблюдением остаются 13 653 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регион поступило более 17 тыс. доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри», 3 сентября стало известно о поступлении ещё более 290 тыс. комплектов вакцины «Совигрипп».