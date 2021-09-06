Москва, 6 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Роспотребнадзор запускает горячую линию, которая посвящена вопросам организации питания в школах. Соответствующую консультацию можно будет получить с 6 по 17 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Горячее питание

«Во всех субъектах Российской Федерации 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанный период представители ведомства смогут ответить на «вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях». Помимо этого, эксперты дадут рекомендации по соблюдению принципов здорового питания.

Номера и адреса центров консультации для желающих указаны на интернет-сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по регионам.