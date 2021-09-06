Якутск, 6 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Якутии уменьшают количество человек, задействованных в борьбе с огнём лесных пожаров. 6 сентября из республики уедут 99 лесопожарных федерального резерва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Республику покинут огнеборцы из Ханты-Мансийского автономного округа. Тушить леса Якутии продолжат 145 человек и 7 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия продолжает гореть в 29 местах, за сутки в регионе обнаружено два новых очага лесных пожаров. Площадь территории, охваченной огнём, составляет 222 тыс. га.