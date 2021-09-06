В 29 школах Приамурья открыли «Точки роста»
Благовещенск, 6 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Амурской области количество центров «Точка роста» возросло до 97. В новом учебном году заработали 29 новых образовательных объектов такого формата, сообщили 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.
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По его словам, центры «Точка роста» обновили формат и теперь имеют естественнонаучную и технологическую направленность. Детям будут предоставлены цифровые лаборатории по химии, физике и биологии. Есть также оборудование для изучение экологии и робототехники.
Как сообщало ИА REGNUM, в 43 школах Приморского края к 1 сентября открыли образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей.