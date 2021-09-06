Благовещенск, 6 сентября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В Амурской области количество центров «Точка роста» возросло до 97. В новом учебном году заработали 29 новых образовательных объектов такого формата, сообщили 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле стартовал проект «Точки роста»

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«Создание таких объектов даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. То есть дети из достаточно небольших сёл будут иметь доступ к современным технологиям. К 2024 году «Точки роста» зайдут в 220 амурских школ», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, центры «Точка роста» обновили формат и теперь имеют естественнонаучную и технологическую направленность. Детям будут предоставлены цифровые лаборатории по химии, физике и биологии. Есть также оборудование для изучение экологии и робототехники.

«Слияние общего и дополнительного образования поможет нам решить задачу по повышению качества образования», — уверена замминистра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 43 школах Приморского края к 1 сентября открыли образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей.