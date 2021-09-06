В Новосибирской области хотят реконструировать пять петровских крепостей
Новосибирск, 6 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Новосибирский краеведческий музей намерен подготовить серию объёмных реконструкций к 350-летнему юбилею Петра I в 2022 году. Планируется создать графические модели пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории региона в эпоху правления императора. Среди них — Умревинский острог, сообщила министр культуры области Наталья Ярославцева.
«Новосибирским государственным краеведческим музеем начата работа над проектом «Пять петровских крепостей». В ходе проекта будет проведено исследование истории пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории Новосибирской области в эпоху Петра I. По результатам проекта будет сделана серия графических и объёмных реконструкций», — уточнила «ТАСС» Ярославцева.
По словам министра, все полученные материалы будут представлены на масштабной выставке, которая пройдет в стенах музея, а также в тех населённых пунктах, где находились крепости. Планируется создать передвижную выставку-игру.
Отмечается, что Умревинский острог — первый административно-оборонительный пункт Российского государства в Новосибирской области. Он построен в 1703 году и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Острог состоит из комплекса оборонительных сооружений, построек во внутреннем дворе, некрополя, сформировавшегося на территории в конце