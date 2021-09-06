Новосибирск, 6 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Новосибирский краеведческий музей намерен подготовить серию объёмных реконструкций к 350-летнему юбилею Петра I в 2022 году. Планируется создать графические модели пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории региона в эпоху правления императора. Среди них — Умревинский острог, сообщила министр культуры области Наталья Ярославцева.

Новосибирский краеведческий музей/ ВКонтакте Новосибирский краеведческий музей в Новосибирске

«Новосибирским государственным краеведческим музеем начата работа над проектом «Пять петровских крепостей». В ходе проекта будет проведено исследование истории пяти первых деревянных крепостей, созданных на территории Новосибирской области в эпоху Петра I. По результатам проекта будет сделана серия графических и объёмных реконструкций», — уточнила «ТАСС» Ярославцева.

По словам министра, все полученные материалы будут представлены на масштабной выставке, которая пройдет в стенах музея, а также в тех населённых пунктах, где находились крепости. Планируется создать передвижную выставку-игру.