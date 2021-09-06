Москва, 6 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 12 октября 2021 года рассмотрит многомиллионные претензии Росатома. Госкорпорация требует свыше 58 млн рублей неустойки с собственного проектного центра, передаёт ИА REGNUM.

Miroslavik Неустойка

Иск к частному учреждению государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» поступил в суд 23 августа 2021 года. Дело рассматривает судья Чадов. В споре речь идёт «о взыскании неустойки по государственному контракту №Н.4а.241.19.20.1042 от 21.04.2020 года в размере 58 270 550 рублей». Прочие детали дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была создана в ноябре 2010 года, основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Руководитель — Анатолий Красильников.

По открытым данным, «ИТЭР» был исполнителем как минимум 16 госконтрактов на общую сумму более 50,5 млрд рублей. Из них 13 контрактов были заключены с Росатомом.