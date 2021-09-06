Москва, 6 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Решение нарастить численность резервистов в российской армии принято в Минобороны РФ. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

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Информация о том, сколько резервистов в российской армии на настоящий момент и на сколько будет увеличено их число, не разглашается.

Резервисты — это военнообязанные граждане страны, которые подлежат мобилизации в случае возникновения необходимости. Например, резервистов могут мобилизовать во время военного конфликта. При этом резервисты должны в полной мере владеть своей учётно-военной специальностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в армейских международных играх АрМИ-2021 приняли участие рекордное число девушек-военнослужащих.