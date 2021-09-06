Мариинск, Кемеровская область, 6 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя кузбасского следственного управления Александру Безукладникову доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после смерти женщины в одной из городских больниц Мариинска. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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«В ряде СМИ сообщалось, что родственники женщины, умершей в 2020 году в одной из городских больниц города Мариинска, критикуют ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в официальном сообщении.

Также Бастрыкин поручил руководству судебно-экспертного центра СКР подключиться к проведению экспертного исследования для установления объективной картины произошедшего.