Новосибирск, 6 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. В Новосибирске за совершение серии краж велосипедов задержан ранее судимый 28-летний мужчина без определённого места жительства. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР На велосипеде

Мужчина на территории Центрального района города с помощью инструмента перекусывал трос запорного элемента и похищал велосипеды. Установлена его причастность к совершению 12 преступных эпизодов.

Полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Новосибирска. Также устанавливается общая сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Новосибирец заключён под стражу.