Якутск, 6 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Якутия продолжает гореть в 29 местах, за сутки в регионе обнаружено два новых очага лесных пожаров. Площадь территории, охваченной огнём, составляет 222 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Два новых лесных пожара зафиксированы в Жиганском районе. За сутки потушены два возгорания и локализованы три. Борьба с огнём ведётся в Чурапчинском, Мирнинском, Нюрбинском и Усть-Майском районах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии разрешат охотиться уже в ближайшие дни, если обстановка с лесными пожарами будет благоприятной, заявил глава республики Айсен Николаев.