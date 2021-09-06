Вашингтон, 6 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Воздержаться от насилия и антиконституционных действий призвал все стороны в Гвинее Госдепартамент США. Соответствующее заявление было обнародовано 6 сентября пресс-службой Госдепа США.

Circa.com Эмблема Госдепа США

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшие в Гвинее события «захватом власти власти военным путем». Соединённые Штаты полагают, что насилие и антиконституционные действия «могут ограничить возможности США и других международных партнёров Гвинеи по оказанию поддержки стране» и подорвут надежды страны на мир, процветание и благополучие.

США призвали все стороны-участники конфликта выступить за верховенство закона в стране и избегать любого насилия и противозаконных действий. Также Госдеп призвал к проведению в Гвинее «национального диалога».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что захватившие власть в Гвинее военные повстанцы обещали принять меры по обеспечению безопасности граждан и их имущества.