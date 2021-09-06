Арсеньев, Приморский край, 6 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Суд Арсеньева вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которые признаны виновными в вандализме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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В суде установлено, что ранним утром 14 июня девочки 14 и 15 лет справили нужду на памятнике имени героя России летчика Олега Пешкова в Арсеньеве и оборвали цветы на клумбе рядом с ним.

Им назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, под домашний арест отправили подростков-девочек, которые осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову.