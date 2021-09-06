Южно-Сахалинск, 6 сентября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Живущие в самой восточной точке Сахалина — на мысе Терпения гидрометеорологи и работники маяка проголосовали досрочно на выборах депутатов Государственной думы РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в правительстве островного региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Видеонаблюдением охватят менее половины ульяновских избирательных участков

Членов участковой избирательной комиссии №143 на мыс доставил армейский вертолёт.

«Всё прошло хорошо, погода была отличная, избиратели нас ждали», — рассказала член комиссии Наталья Клёцина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из 972 постоянных избирательных участков видеонаблюдением будет охвачено 427.