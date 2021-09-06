Якутск, 6 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Якутию хотят защитить от финансового волюнтаризма с помощью специального закона. С такой инициативой выступил политолог и журналист республики Виталий Обедин, поводом для этого он назвал наращивание главой региона долговых обязательств республики, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.

401(K) 2012 Долги

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«Айсен Сергеевич продолжает держать планку и следовать своим курсом. В смысле, нагребать долги на Якутию. Я грешным делом подумал, что инфраструктурные облигации, про которые он говорил на ВЭФ — мол, подпишем соглашение на привлечение средств для инфраструктуры двух новых кварталов, в Якутске («Звездный») и Нерюнгри это те же средства, которые нам обещали в качестве инфраструктурного кредита, ан нет, другие. То есть строим в долг и кварталы, и инфраструктуру к ним», — отметил Виталий Обедин.

По его информации, сумма инфраструктурного кредита — 4,16 млрд рублей, облигаций — еще 3 млрд рублей. Хоть это и дешевые средства, но их всё равно нужно возвращать, подчеркнул политолог.

Он напомнил о том, что у республики уже есть порядка 20 млрд долгов за разные объекты и ещё 11 млрд регион планирует взять.

«И за мост (через реку Лена — прим ИА REGNUM)… там вообще туши свет, особенно, если решение федералов о 33% устоит. Нам тогда надо будет где-то 20 млрд занимать. В общем, к концу только первого срока Айсена Николаева Якутию можно будет в ломбард закладывать. Поэтому я больше не буду тянуть и сегодня залью, наконец, на РОИ свой закон о защите Якутии от финансового волюнтаризма», — написал Виталий Обедин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии представило проекты для включения в разработанную Минвостокразвития России программу «Дальневосточные кварталы» по строительству современных микрорайонов с комфортной планировкой. Новые кварталы появятся в Якутске и Нерюнгри.