Скоро Якутию можно будет закладывать в ломбард — эксперт
Якутск, 6 сентября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Якутию хотят защитить от финансового волюнтаризма с помощью специального закона. С такой инициативой выступил политолог и журналист республики Виталий Обедин, поводом для этого он назвал наращивание главой региона долговых обязательств республики, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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По его информации, сумма инфраструктурного кредита — 4,16 млрд рублей, облигаций — еще 3 млрд рублей. Хоть это и дешевые средства, но их всё равно нужно возвращать, подчеркнул политолог.
Он напомнил о том, что у республики уже есть порядка 20 млрд долгов за разные объекты и ещё 11 млрд регион планирует взять.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии представило проекты для включения в разработанную Минвостокразвития России программу «Дальневосточные кварталы» по строительству современных микрорайонов с комфортной планировкой. Новые кварталы появятся в Якутске и Нерюнгри.