Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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"Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 941, 49% из которых (27 741) приходится на жителей города Улан-Удэ.

Выздоровели к настоящему времени 49 185 человек, в том числе 10 за последние сутки. Число контактных лиц по состоянию на 6 сентября составило 6934.