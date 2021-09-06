Конакри, , 05:08 — REGNUM Принять меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества пообещал Национальный комитет по сплочению и развитию (НКСР), созданный военными мятежниками в Гвинее. Об этом сказано в коммюнике, опубликованном 6 сентября гвинейским новостным порталом Guineenews.

В Африке Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

В документе указано, что военные повстанцы обязуются обеспечить безопасность мирных граждан и их имущества. Лидер мятежников полковник Мамади Думбуя издал приказ сотрудникам жандармерии и дорожной полиции обеспечить соблюдение правил.

В НКСР уточнили, что приняли все меры для обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию для захваченного бывшего президента Гвинеи Альфа Конде.

«Мы хотим заверить национальное и международное сообщество в том, что физическая и моральная неприкосновенность бывшего президента не затронута», — сказано в коммюнике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мятежники осуществившие военный переворот в Гвинее, объявили на территории страны комендантский час.

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