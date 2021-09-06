Благовещенск, 6 сентября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Уровень бюджетной обеспеченности Амурской области чуть ниже среднероссийского и составляет 0,9. Об этом заявил глава региона Василий Орлов, комментируя выступление полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО, которое состоялось в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

Бюджет

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Юрий Трутнев назвал низкую бюджетную обеспеченность региона основной причиной, сдерживающей улучшение качества жизни дальневосточников.

«Из-за большой площади и низкой плотности населения расходы на душу населения в дальневосточных субъектах выше, чем в среднем по Российской Федерации. Это сдерживает решение задачи по обеспечению качества жизни населения выше среднероссийского уровня», — подчеркнул Василий Орлов.

Он также напомнил, что в феврале 2021 года регион выступал с инициативой поэтапного увеличения уровня бюджетной обеспеченности дальневосточных регионов. Главе Амурской области также важно, чтобы объём дотаций из федбюджета Приамурью был предсказуемым.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы дальневосточных регионов обсуждались в рамках VI Восточного экономического форума. Который проходил во Владивостоке 2−4 сентября.