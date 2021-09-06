Южно-Сахалинск, 6 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. На Сахалине четвёртые сутки ведутся поиски двух мужчин, которые ушли в лес в районе горы Вайда. На вечер 5 сентября спасателями совместно с охотоведами был обследован 51 км лесного массива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лес

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Поиски пропавших продолжились с утра 6 сентября.

Обследуется лесной массив вдоль дороги от места захода мужчин в лес — на 27 км восточнее автодороги Смирных — Первомайск.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 1 сентября найдены живыми и невредимыми четыре человека, которые пропали в лесу 31 августа.