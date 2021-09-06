Москва, 6 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Водородная энергетика должна стать основой для развития Сибири. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в опубликованном 5 сентября интервью РБК.

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу назвал «впечатляющим» потенциал Сибири для развития новой энергетики и уточнил, что основой в регионе должна стать водородная энергетика. Это очень перспективное и развивающееся направление, которое придёт на смену нынешним технологиям.

Глава Минобороны отметил, что в Сибири достаточно палладия, который обладает свойством абсорбировать водород и поэтому у него очень хорошие перспективы для использования в производстве материалов для хранения и транспортировки водорода. Кроме того, палладий используется для создания датчиков, электродных материалов и топливных элементов. В Сибирском регионе возможно создать с нуля производство водорода, в том числе с прицелом на экспорт.

Также Шойгу рассказал, что Сибирь — это ещё и регион, в котором сосредоточено 70% потенциала гидроэнергетики, который сейчас используется лишь на 10−20%. А ведь это источник экологически энергии, он составляет серьёзную конкуренцию другим источникам энергии и этим конкурентным преимуществом нужно правильно распорядиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Шойгу предложил подумать о дополнительных льготах и «сибирской ипотеке» для желающих переехать в Сибирь и заниматься её развитием.