Якутск, 6 сентября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В республике Конго из-за загрязнения реки Лова погибли 12 человек и пострадали 4,4 тыс. Страна намерена добиваться компенсаций от допустившей ЧП компании Catoca, 41% акций которой принадлежит якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА, пишет «Коммерсант».

USAID Guinea Добыча алмазов в Сьерра-Леоне

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В АЛРОСА заявили, что раскрывать информацию об утечке отходов алмазодобычи в Конго не входит в обязанности компании, но выразили готовность помочь с экспертизой и ликвидацией последствий аварии. В республике Конго намерены добиться того, чтобы алмазодобывающие компании покрыли расходы на смягчение последствий утечки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за утечки из хвостохранилища компании Catoca, 41% которой принадлежит АЛРОСА, в реке Лова погибла рыба. Просочившиеся с алмазного рудника отходы окрасили водоём в красный цвет. Причиной ЧП стал разрыв водосброса дамбы, которая удерживала отходы шахты от стекания в реку. В компании уверяют, что пытались устранить аварию оперативно.