Надеждинский район, Приморский край, 6 сентября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. По федеральной программе модернизации, рассчитанной на 2021−2025 годы, Приморье будет получать по 1,5 млрд рублей в год на строительство медучреждений, капитальные ремонты поликлиник и больниц, оснащение медоборудованием и санитарным транспортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Больница

Читайте также: Из федерального бюджета выделены средства на ремонт ульяновской больницы

За 8 месяцев Приморье получило уже 42 санитарных автомобиля, в 33 медицинских учреждениях ведутся капитальные ремонты, из них 23 — в районах Приморья, в десять крупных поликлиник и больниц доставлено 76 единиц диагностического оборудования.

За пять лет в медицинские учреждения поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Будет построено 28 медицинских объектов, из них 14 объектов — быстровозводимые. Также 124 объекта будут капитально отремонтированы. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями.

На данный момент в селе Вольно-Надеждинское началось строительство новой центральной районной больницы. Из федерального бюджета по программе модернизации первичного звена выделено более 768 млн рублей рублей.

Запланирован также ремонт трёх поликлиник Надеждинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета Ульяновская область получит ещё 1,9 млн рублей. Средства будут направлены на разработку документации для ремонта детской больницы.