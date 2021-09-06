Новосибирск, 6 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Новосибирске в будущем парке возле строящегося ледового дворца спорта начали оформлять центральную площадь. Она будет сделана в форме снежинки. Об этом сообщила заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Анна Терешкова/facebook Центральная площадь у новой ледовой арены в Новосибирске будет в форме снежинки

«Снежинке быть! На благоустройстве «Парк-Арены» уже стала появляться снежинка, которая находится на глиссаде самолётов, прилетающих в Новосибирск, — написала она на своей странице в Facebook. — Все работы идут по графику! Уже приступили к разработке проекта, который соединит парк «Бугринская роща» и «Парк-Арену».

По данным «НГС Новостей», завершение работ в парке у ледовой арены запланировано на сентябрь 2022 года. На Новый год — с 2022 на 2023 год — на площадке в форме снежинки уже появится праздничная ёлка.