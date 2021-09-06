Якутск, 6 сентября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Жителям Якутии разрешат охотиться уже в ближайшие дни, если обстановка с лесными пожарами будет благоприятной. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в региональном оперативном штабе.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

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Айсен Николаев отметил, что читает обсуждения об открытии сезона охоты и обещал снять ограничения после отмены режима ЧС по лесным пожарам. Отмашку расчехлять ружья якутянам могут дать на этой неделе, но только при условии, что охотники будут ответственны и аккуратны в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по соцсетям Якутии прошло сообщение, что охота будет разрешена с 3 сентября, но с ограничениями. Это вызвало волну бурной радости со стороны охотников и столь же сильное возмущение зоозащитников. Последние считают, что в лесах Якутии, которые всё лето горели, и так уже почти не осталось животных.