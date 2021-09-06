Казань, 6 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии от УФНС по РТ за день поступило сразу четыре банкротных иска, адресованных заводам. Претензии судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Все заявления госорганом поданы 2 сентября 2021 года.

Среди ответчиков — ООО «Завод металлических конструкций» из Зеленодольска, к которому имеются претензии на сумму 1 851 807,56 рубля. Предприятие было создано в 2010 году и принадлежит Ахмету Карабулуту.

Ответчик по второму делу — ООО «Завод Маяк» из Казани, долг которого заявлен в размере 1 441 222,56 рубля. Это ООО создано в 2015 году и принадлежит Дмитрию Кармишину.

По третьему иску о несостоятельности ответчиком выступает ООО «Завод нестандартного оборудования Антей» из Альметьевска, но иск к нему до 5 октября оставлен без движения. Сумма заявленного долга — 3 627 219,02 рубля. Компания числится в стадии ликвидации с 2017 года. Общество на 90% принадлежит Евгению Ларину.

Замыкает список ответчиков — ООО «Альметьевский завод нестандартного оборудования», которому вменяется долг в размере 3 491 514,53 рубля. В ЕГРЮЛ в качестве руководителя этой фирмы числится конкурсный управляющий, но есть и отметка об его дисквалификации. 50% доли в фирме принадлежит Ирине Коноваловой, оставшаяся часть — собственная доля общества.