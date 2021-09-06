Москва, 6 сентября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. С призывом к посольству США в Москве рассказать американскому диппредставительству в Киеве о том, что Россия не является стороной Минских договорённостей, обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 сентября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Такой комментарий Захарова написала к новости о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои Минские обязательства.

«Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?» — шутливо удивились официальный представитель МИД РФ.

Затем Захарова призвала посольство США в Москве разъяснить посольству США в Киеве, что Россия не является стороной Минских соглашений, так как она не сторона конфликта в Донбассе. Комплекс мер, предусмотренных Минскими соглашениями, обязателен к исполнению сторонами внутреннего украинского конфликта, которыми являются Киев и Донецк с Луганском.

Захарова напомнила, что в Минских договорённостях нет ни слова об обязательствах России, но сказано об обязательствах конфликтующих сторон: властей и армии Украины с одной стороны и представителей Донецкой и Луганской Народных Республик и их армий с другой стороны.

Россия, как и другие участники «Нормандского формата» — Германия и Франция, взялась побуждать стороны к выполнению взятых на себя в рамках соглашения обязательств. Захарова уточнила, что Москва исправно выполняет свою часть работы, а Германии и Франции делать это становится в последнее время всё труднее в связи с заявлениями украинской стороны о неактуальности Минских договорённостей.

«Если США по-настоящему хотят, чтобы Минские договоренности были выполнены, они могут оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности», — заявила официальный представитель МИД РФ, добавив, что по другим вопросам Киев «весьма ретиво» выполняет указания Вашингтона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Захарова назвала место, где полагается быть Украине, «снявшейся с крючка» Минских соглашений, по выражению советника украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.