Москва, 6 сентября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос о финансировании развития сибирских агломераций министр обороны РФ Сергей Шойгу вспомнил слова президента РФ Владимира Путина. Интервью с министром 6 сентября опубликовало РБК.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

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«На совещании у президента, где обсуждались важные макроэкономические проекты, не вспомню точно кто сказал: «Денег же нет». На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет», — вспомнил Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что для запуска успешного экономического проекта достаточно наличие природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов.

«В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов. Эти процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств», — уверен Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в свете текущей международной ситуации крайне востребован современный «Кедровый тракт», который свяжет Европу с Китаем, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК, опубликованном 6 сентября.