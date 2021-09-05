Томск, 6 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» вышла из состава акционеров АО «Томскнефть» Восточной нефтяной компании, в которой имела право косвенного распоряжения. Её доля акций до 31 августа 2021 года составляла 50%, ИА REGNUM.

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На «Роснефть» приходилась 16 042 701 голосующая акция, а после 31 августа доля снизилась до 0.

На конец декабря 2020 года вторым акционером АО была компания «Газпром нефть». Кому перешла доля «Роснефти», пока не сообщалось.

Напомним, у фирмы «Томскнефть», которая работает на территории двух регионов, имеются 32 лицензии. Из них 25 — по Томской области и семь — на право пользования недрами в Югре. У общества — десять основных месторождений.

По данным ЕГРЮЛ, АО работает с 1993 года. По итогам 2020 года, чистый убыток актива составил 6,2 млрд рублей против чистой прибыли 2019 года — 16,2 млрд рублей.